Sakarya’da deprem

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Sakarya’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’den alınan bilgilere göre, saat 10.36’da merkez üssü Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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