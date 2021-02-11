SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık: “Biz nitelikli mezunlarla iş dünyasının önemli bir açığını kapatıyoruz”

BEBKA ve Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile düzenlenen konferansta ‘Mesleki Eğitimde Gelecek Perspektifi’ başlıklı bir sunum gerçekleştiren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, nitelikli mezunlarla iş dünyasının önemli bir açığını kapattıklarını söyledi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle İmalat Sanayi Sektörlerinin Mesleki Eğitiminin Geliştirilmesi Yoluyla Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen konferansta ‘Mesleki Eğitimde Gelecek Perspektifi’ başlıklı bir sunum yaptı. Sunuma, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, Bilecik’teki tüm Milli Eğitim ilçe müdürleri, şube müdürleri, mesleki eğitim okulu müdürleri ile ortaokul müdürleri katıldı. Konferansta mesleki eğitimde yaşanan sorunlar, mesleki eğitimin eğitim sistemindeki yeri ve önemi ile mesleki eğitimin istihdama katkıları ele alındı.

Geliştirdiği +1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ni 100’ü aşkın üniversitenin uyguladığını veya uygulamak istediğini aktaran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Kısa süre içerisinde başarısını kanıtlayan bir sistem ortaya çıkardık. Bu sistemle öğrencilerimiz kısa sürede alanlarına yönelik iş sahibi oluyor. İş dünyası istediği niteliklerde çalışana kavuşuyor. Akademisyenlerimiz ise iş dünyası ile ilişkilerini geliştirerek kendilerini sürekli güncelliyor. Pandemiye rağmen 2 bini aşkın öğrencimiz iş dünyasında uygulama yapıyor. Biz nitelikli mezunlarla iş dünyasının önemli bir açığını kapatıyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemiz hedefini dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer almak olarak belirledi. Güçlü Türkiye için ölüm vadisi olarak adlandırılan kişi başı 10 bin dolar milli gelir girdabından kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de katma değeri yüksek ürün geliştirmeli, kaliteli üretim yapmalı ve iyi pazarlar oluşturmalıyız. Özetle bilgiden pazara giden köprüyü çok sağlam temeller üzerine inşa etmeliyiz. Katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinin tasarlanmasında ve üretilmesinde en önemli kaynak nitelikli insan, nitelik kavramının iş dünyasındaki karşılığı ise uygulama becerisidir” dedi.

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