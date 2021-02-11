Öğretmenler ve öğrencilerden velilere moral müziği İkincisi gerçekleştirilen müzik dinletisi, pandemi sebebiyle sosyal medyadan canlı yayınlandı

Sakarya Karasu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde öğretmenler ve öğrenciler tarafından velilere moral olarak müzik dinletisi gerçekleşti. Salgın tedbirleri kapsamında, dinleti sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Çalışma Programı kapsamında 18 Kasım 2020’de ilki gerçekleştirilen ‘Öğretmenlerimizden Müzik Dinletisi’ programının ikincisi Karasu Konferans Salonu’nda düzenlendi. Pandemi döneminde öğrenci velilere moral vermek amacı ile sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan dinleti izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. İkincisi düzenlenen canlı konser yayınında, Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sadullah Sarıca, Aziziye İlkokulu Sınıf Öğretmeni Lale Turhan, Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu Müzik Öğretmeni Özge Yaya ile öğrenciler Berkay Uzunhelvacı ve Sude Kurt, sergiledikleri başarılı performanslar ile izleyicileri adeta büyüledi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, program öncesi yaptığı konuşmada, “Öğretmenlerimizin desteği ve öğrencilerimizin de katılımıyla ikinci müzik dinletisini sosyal medya üzerinden canlı olarak yapma fırsatı bulduk. İçerisinde bulunduğumuz salgın döneminde eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilere moral olan bu özverili çalışmayı hazırlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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