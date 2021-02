Blogger Gökçe Güreşçi, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp oyunculuğa başlamak istiyor

Sosyal medyada büyüyen takipçi kitlesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran blogger Gökçe Güreşçi, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan yapımlarda oyunculuk kariyerine başlamak istediğini ifade ederek, “Gelecekte kendi seçeceğim bir projede ilk oyunculuk deneyimimi yaşamayı planlıyorum” dedi.

Hem blog sayfası hem de Instagram hesabıyla sosyal medyada oldukça dikkat çeken paylaşımları bulunan Gökçe Güreşçi, son dönemde de oyunculuk dersleri almaya başladı. Bu alanda da kendini geliştirme çabalarını sürdürmekte ve tiyatro oyuncularından dersler almaktadır. Gelecekte kendi seçeceği bir projede ilk oyunculuk deneyimini yaşamayı planlayan influencer Güreşçi, “ Oyunculuk yapmak için oyuncu olmayacağım. İlk hedefim sosyal sorumluluk projelerinde yer alan yapımlarda oyunculuk kariyerime başlamak. Ancak daha sonra profesyonel anlamda bunu kariyer haline getirdiğim aşamada da kendi seçtiğim projelerde yer almak istiyorum. Ben her zaman seçilen değil seçen oldum. Oyunculuk kariyerim için de bu durum değişmeyecek” dedi.

“Dijital dünyada yer almak istiyorum”

Geleceğin dijitalde olduğunu ve bu nedenle de dijital dünyada kendisine sağlam bir yer edinmeye çalıştığını belirten Gökçe Güreşçi; “Aynı zamanda ablamla birlikte kurduğumuz tasarım markamızın büyümesini de desteklediğim sosyal medya hesabımdaki takipçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor” diyerek sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Ailemden bana geçen en güzel genetik miraslardan biri de kararlılık ve azimli olmaktır. Annem ve babamdan her zaman bu güzel özelliklerin yansımalarını gördüm ve buna göre yetiştirildim. Babamın yaptığım işle ilgili tek şartı üniversite mezunu olmamdı. O nedenle Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdim. Ancak bu alan şu anki işimde planlama ve süreç aşamalarını yönetmemde bana çok yardımcı oldu.“

