Büyükşehir tarafından dezenfekte çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vektörlerle mücadele ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vektörlerle mücadele ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Toplum sağlığını koruma adına tüm ilçelerde vektörle mücadele ve dezenfeksiyon çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Düzenli olarak kamu kurum ve kuruluşların hizmet binalarında, pazar yerlerinde, otogarlarda ve terminallerde dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz genelinde dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız ve düzenli olarak devam ettireceğiz” denildi.

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