Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Onur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen TIR'a kullandığı otomobille arkadan çarpıp ölen Sezer Şeker (37), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi D-100 karayolunda meydana geldi. Sezer Şeker, yönetimindeki 54 H 5902 plakalı otomobil ile ilerlerken trafik ışıklarında duran araçları geç fark etti. Otomobil, 67 BA 023 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Araçta sıkışan Şeker, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şeker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sezer Şeker için bugün öğle namazından sonra Sakarya´nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Şeker, mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Onur GÜDEN

2021-02-11 15:57:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.