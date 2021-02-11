Onur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen TIR'a kullandığı otomobille arkadan çarpıp ölen Sezer Şeker (37), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün gece Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi D-100 karayolunda meydana geldi. Sezer Şeker, yönetimindeki 54 H 5902 plakalı otomobil ile ilerlerken trafik ışıklarında duran araçları geç fark etti. Otomobil, 67 BA 023 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Araçta sıkışan Şeker, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şeker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Sezer Şeker için bugün öğle namazından sonra Sakarya´nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Şeker, mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Onur GÜDEN
2021-02-11 15:57:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.