Başkan Yüce: “Gençler enerjisi ve heyecanı ile yürüyüşümüzün güç kaynağıdır”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Gençsin Önde Yürü İnandığın Yolda Yürü’ sloganıyla gerçekleştirilecek Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi öncesinde İl Gençlik Kolları Başkanlığına aday gösterilen Muhammed Çalışkan’la bir araya geldi.

Görüşmede Çalışkan, yeni dönemde izleyecekleri hizmet haritası hakkında bilgiler verirken, aynı zamanda 12 Şubat Cuma günü gerçekleşecek olan kongreye Başkan Yüce’yi davet etti. Millete hizmet yolunda başarılar dileyen Başkan Yüce, kongreye katılarak gençlerin heyecanına ortak olacağından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gençlerin içindeki heyecanın geleceğe olan umutlarını daha da artırdığını ifade eden Başkan Yüce, “AK Parti’nin dinamosu AK gençlerdir. Gençlerimiz partimize, vatanımıza ve milletimize hizmet için durmadan, yorulmadan koşturuyorlar. İnşallah 2023 hedeflerimize gençlerimizle birlikte ulaşacağız. Milletimiz için çalışmaya ve bu ülkenin her bir ferdinin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Her geçen gün gelişen ve büyüyen ülkemize Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet sunacağız. AK Parti İl Gençlik Kolları kongremizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, görev alacak tüm kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

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