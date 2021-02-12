Elektrik kesildiği sırada merdiven boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı

Levent KIZILASLANKARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde elektriklerin kesildiği sırada, 5 katlı bir apartmanın en üst katından aşağı inerken merdiven boşluğuna düşen Kürşat Kaya (19) ağır yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi´nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kesintisinin yaşandığı saatlerde apartmanın en üst katında, inşaat halindeki dairede bulunan 3 gençten biri olan Kürşat Kaya, dengesini kaybederek, merdiven boşluğuna düştü. Kaya, çağrılan ambulansla Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceme başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2021-02-11 23:57:13
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