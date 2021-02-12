Elektrik kesildiği sırada merdiven boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Levent KIZILASLANKARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde elektriklerin kesildiği sırada, 5 katlı bir apartmanın en üst katından aşağı inerken merdiven boşluğuna düşen Kürşat Kaya (19) ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi´nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kesintisinin yaşandığı saatlerde apartmanın en üst katında, inşaat halindeki dairede bulunan 3 gençten biri olan Kürşat Kaya, dengesini kaybederek, merdiven boşluğuna düştü. Kaya, çağrılan ambulansla Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-02-11 23:57:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.