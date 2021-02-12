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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı

DHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı


Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ile HAK-İŞ Sendikası arasında `Toplu İş Sözleşmesi´ bugün düzenlenen törenle imzalandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan işçileri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi´ni imzaladı. İmza törenine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve belediye çalışanlarını temsilen bir grup işçi katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi´nde düzenlenen imza töreninde konuşan HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu şehrin örnekliğini toplu sözleşmede de ortaya koyarak önümüze ve geleceğimizi bunun üzerine inşa etmeye çalışacağız. Ben bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi ki değerli dostumuz, kardeşimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışan arkadaşlarımızın daha fazla ücret alması konusundaki kararlılığına da teşekkür ediyorum. Buradan tüm çalışanlara sesleniyorum, HAK-İŞ Türkiye´nin en büyük işçi örgütlerinden biri. 711 bin üyesiyle Türkiye´nin en güçlü konfederasyonlarından bir tanesi. Bu toplu iş sözleşmesi ülkemiz, Sakarya´mız ve çalışanlarımız için hayırlı olsun" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi´nin gelirinin yüksek olması bize yarar, size yarar, Sakarya´ya yarar. Yaşayan ayrı istifade edecek, çalışan ayrı istifade edecek. Türkiye´de öyle sözleşmeler yaparız ki inşallah herkes Sakarya´yı konuşur. Çünkü çalışanın geliri ne kadar yüksekse bizde o kadar mutlu oluruz. Geliriniz ne kadar yüksekse bir kardeşiniz olarak o kadar mutlu olurum, candan söylüyorum bunu. Sizin şartlarınızı iyileştirmek tabi ki bizim bir görevimizdir. Temmuz 2020´den itibaren geriye dönük zam farklarını arkadaşlarla görüşerek 6 ayda taksitle ödeyelim dedim. Dediler ki; 2 ayda ödeyelim, ben de dedim olmaz, bugün ödeyelim. İnşallah bu ay tüm farkı ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmalar sonrasında HAK-İŞ ve Büyükşehir Belediyesi arasında karşılıklı toplu iş sözleşmesi imzalandı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN
2021-02-12 14:43:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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