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Büyükşehirde toplu iş sözleşmesi çalışanı sevindirdi 2 bin 300 çalışana yüzde 40’a yakın zam yapıldı Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan: “Bugün yaptığımız sözleşme merdivenin birinci basamağı” Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Sizlere yüzde 35 ile yüzde 40 arasında zam yapmış oluyoruz bu zam sizlere hayırlı olsun”

İHA

Büyükşehirde toplu iş sözleşmesi çalışanı sevindirdi 2 bin 300 çalışana yüzde 40’a yakın zam yapıldı Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan: “Bugün yaptığımız sözleşme merdivenin birinci basamağı” Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Sizlere yüzde 35 ile yüzde 40 arasında zam yapmış oluyoruz bu zam sizlere hayırlı olsun”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi SASAY ve SASKİ Personel A.Ş çalışanı 2 bin 300 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Yapılan bu bütün zamlarla birlikte sizlere yüzde 35 ile yüzde 40 arasında zam yapmış oluyoruz bu zam sizlere hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan, Hizmetİş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile sendika üyeleri katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Büyükşehir Belediyesi SASAY ve SASKİ Personel A.Ş çalışanı 2 bin 300 kişinin maaşlarına yüzde 40’a varan zam yapılmış oldu. Taşerondan kadroya geçilmesinin ardından imzalanan ilk toplu sözleşmeye eğitim ve kıdem farklarının da eklenmesi çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bugün yaptığımız sözleşme merdivenin birinci basamağı
Toplu iş sözleşmesinde konuşan Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan, “Toplu sözleşmesini imzalayacağımız şirketimizde çalışan arkadaşlarımız, 2017’den önce taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlardı, toplu sözleşmeleri, kıdem tazminatları, sendikaları yoktu. Ne kadar çalışacaklarına taşeron şirketler karar veriyordu bu sıkıntılara karşı Hakİş 10 yıl bu mücadelesini verdi. Ve taşeron şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımızın kamunun kadrolu işçileri olma yolunda büyük bir mücadele ortaya koydu. Bugün Sakarya Büyükşehir Belediyesinin şirketinde 2 bin 300 arkadaşımız belediyenin çalışanı olarak görevine devam ediyor. Bu çok önemli bir değişim. Sözleşme çok iyi düzenlemeler getiriyor, yeni haklar getiriyor. Bu şehri dünya ile rekabet edebilecek şehirlerin arasına sokabilme konusunda büyük bir sorumluluk alıyorsunuz, emekleriniz zayi olmayacaktır. Daha iyisini ve güzelini hak ettiğinizi biliyoruz, bunu da önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Bugün yaptığımız sözleşme merdivenin birinci basamağı. Bu şehri geleceğe taşımak, yarışan bir Sakarya oluşturmak konusunda elimizden gelen bütün sorumluluklarımızı, imkanlarımızı seferber ettik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız sözleşmeyi sadece bu şehre ait değil, Türkiye’ye örnek bir toplu sözleşme olarak kamuoyu ile paylaşmamız gerekiyor” dedi.

Sizin alın terinizi parayla ödeyemeyiz bu işin parasal karşılığı yoktur
Toplu iş sözleşmesinde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Malum güvenliğimizin kahramanları malum askerimiz ve devlet güçlerimiz 1 senedir gündemde olan pandemi münasebetiyle bir kahramanlar daha ortaya çıktı onlarda sağlık kahramanlarımız. Bizim içinde kahramanlarımız, olmazsa olmaz kahramanlarımız Sakarya için hizmet eden büyükşehir belediyesi için çalışan değerli kahramanlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız. Her iki taraf içinde hayırlı olabileceğini ümit ettiğimiz, yani sizin alın terinizi parayla ödeyemeyiz bu işin parasal karşılığı yoktur. Bir alın teri parayla bedelle ödenmez. Ama uygun şartlar diye bir şey var. Ben ona inanıyorum ki bu uygun şartları hazırladık ve öyle karşınıza geldik. Büyükşehir belediyemizde görev yapan bütün arkadaşlarımız gündüzünü gecesini bir birine katarak var gücüyle halkımıza hizmet etmeye devam ediyor. 21 ay oldu Sakarya’yı 21 aydır baştan aşağı yeniliyoruz bunu sizinle beraber yapıyoruz. Öncelikle bütün mesai arkadaşlarımıza özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi huzurlarınızda bir borç biliyorum” diye konuştu.

Belediyemiz mali durum çerçevesinde en hukuki şartlarını gerçekleştirdik
Çalışanlar için belediyenin mali durumuna göre hukuki şartlara uygun olarak değerlendirmeler yaptıklarını belirten Başkan Yüce, “Bildiğiniz gibi uzun süredir bu zamla ilgili görüşmeler sürüyor. Büyükşehir belediyemiz de işçi kardeşlerimizi mağdur etmeyecek bir yol bulmak için gerek sendika temsilcileri gerekse bizler yoğun bir şekilde mesai harcadığımızı söylemiştik. Her belediyenin mali durumu ve finansal yapısı farklıdır. Bu nedenle belediyelerin bir biriyle kıyaslanması çok doğru bir kıyas değildir. Özellikle belediye çalışanlarına sunulan özlük hakları belediyelerin mali yapısına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu oranda Sakarya Büyükşehir belediyesi olarak sözleşmede ön görülen hükümlerin ve belediyemiz mali durum çerçevesinde değerlendirilmesinin en hukuki şartlarını gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Sizlere yüzde 35 ile yüzde 40 arasında zam yapmış oluyoruz bu zam sizlere hayırlı olsun
Yapılan toplu iş sözleşmesi sonrasında çalışanlara yüzde 40 oranında zam yapıldığını belirten Başkan Yüce, “Sözleşme sürecinin uzaması doğrultusunda Temmuz 2020’den itibaren geçerli olmak üzere bütün çalışanlarımızın ücretlerinde ileriye dönük 6 aylık süreç için yüzde 20 oranında bir zam gerçekleştirilmiştir. 2021 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere personelimizin günlük ücretlerine kıdem zammı ve eğitim durumuna göre bir zam daha gerçekleştirdik. Eğitime kıdem zammı, aynı işi yapan personellerimiz arasındaki eğitim ve kıdem farkının belli olması açısından bizim için önemli ve yapılması gereken bir zamdı. Yine sosyal haklarla yüzde 180’e kadar değişen oranda bir zam gerçekleştirmeyi kendimize bir görev bildik. 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere ikramiye ödemelerinin 10’dan yüzde 36 oranında artışını sağlamış olduk. Kimsenin mağdur olmamasını sağlamak için Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere tüm personelimizin ücret ve sosyal haklarında yüzde 5 daha artış gerçekleşmesinin talimatını verdim. Ayrıca şuan 10 olan daha sonra 26 olan ikramiye ödemelerinin 2022 yılında da 36 güne çıkarmış olduk. Yapılan bu bütün zamlarla birlikte sizlere yüzde 35 ile yüzde 40 arasında zam yapmış oluyoruz bu zam sizlere hayırlı olsun 2022 yılında ise tüm personellerimizin ücret ve sosyal haklarına bir yıllık enflasyon oranında tekrar zam olacaktır. Son görüşmelerde ise 6 aylık gecikmeyi de sizlere tek seferde vereceğiz. Ben hem zam oranlarının hem gecikme paralarının afiyetle, helalinden alın teri olarak hakkıyla yemeyi, hayırlısıyla harcamayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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