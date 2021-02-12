SEDAŞ, kar yağışı öncesi tedbirlerini devreye aldı

Şiddetli kar ve fırtınanın yurdun büyük bir bölümünde etkisini göstermesi beklenirken, SEDAŞ; olası kesinti ve arızalara karşı tedbirlerini devreye aldı. 782 kişiden oluşan ekipler Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’nin her noktasında hazırlıklarını tamamladı.



Günlerdir beklenen soğuk hava dalgası, Balkanlar üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Batı kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışına, şiddetli rüzgar eşlik ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden art arda gelen açıklamalara göre kar ve soğuk havanın 1 hafta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), olumsuz hava koşulları öncesi titizlikle hazırladığı acil önlem planını uygulamaya başladığını duyurdu.



782 kişilik ekip durmadan çalışacak

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon aboneye elektrik hizmeti sağlayan SEDAŞ, bugün itibarıyla zorlu kar nöbetine başladığını duyurdu. Günlerdir süren çalışmaların ardından Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’nin tamamındaki saha operasyonları kapasitesi bir üst seviyeye çıkarıldı. 58’i yönetim kademesi olmak üzere toplamda 782 kişiden oluşan ekipler, hava muhalefeti nedeniyle yaşanabilecek kesintileri en kısa sürede gidermek adına 4 şehirde de gece gündüz demeden görevde olacak.



Sahada 266 araç, ormanlık alanlarda ‘drone’lu tespit

Verilen bilgiye göre, ekiplerin arıza noktalarına hızlıca ulaşımını sağlayıp, onarım süresini kısaltmak adına araç envanteri de genişletildi. 45 binek arabanın yanı sıra 90 sepetli kamyonet, 87 pickup, 26 vinç, 9 kepçe ve 9 kamyon olmak üzere toplamda 266 araç ile engebeli bölgelerde de acil müdahaleler gerçekleştirilecek. Araçlarla erişimin mümkün olmadığı ormanlık alanlarda ise drone yardımıyla tarama ve tespit yapılarak operasyon süresi verimli kullanılacak. Şiddetli yağışın yolları kapatması durumuna karşı kamu kurumlarıyla iş birliği yapılacak, Valilik, il ve ilçe yönetim birimleri ile Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı ekipler de SEDAŞ’a operasyonel destek sunacak.



Dijital iletişim kanalları 7/24 açık

Aboneler, kapasitesi yükseltilen online iletişim araçlarını kullanarak günün her saati SEDAŞ’a ulaşabilecek. Verilen bilgiye göre, akıllı telefonlara ve tabletlere indirilebilen SEDAŞ Mobil uygulaması ve 0530 919 19 19 no’lu Whats App hattı üzerinden iletilen canlı bildirimler, anında değerlendirilerek saha ekiplerine aktarılacak. Sesli Yanıt Sistemi (IVR) ile sahada devam eden çalışmalar hakkında vatandaşlara anlık bilgilendirme yapılacak.



Öte yandan, bölgedeki muhtarların tümü kendilerine tanımlanan VIP hat ile çağrı merkezine doğrudan ulaşabilecek. 125 kişinin tam kapasite çalışacağı çağrı merkezinde gerekli durumlarda ekip sayısı da artırılacak.

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