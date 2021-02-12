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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kartpostallarda Adapazarı' kitabı için fotoğraf çağrısı

İHA

'Kartpostallarda Adapazarı' kitabı için fotoğraf çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihine ışık tutacak, 'Kartpostallarda Adapazarı' adlı kitap çalışması kapsamında vatandaşlara fotoğraf çağrısında bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı şehrin tarihine ışık tutacak 'Kartpostallarda Adapazarı' adlı kitap çalışması gerçekleştiriyor. 1890’lardan 1960’lara kadar Adapazarı ve çevresinde çekilmiş fotoğraf ve kartpostallar toplanarak, Kartpostallarda Adapazarı adlı kitapta bir araya getirilecek. Bu kapsamda büyükşehirden yapılan açıklamada, "Şehrimizin tarihine ışık tutacak olan 'Kartpostallarda Adapazarı' adlı kitap çalışmamıza ellerindeki hatıralarıyla katkıda bulunmak isteyenler 44 44 054 (3434) numaralı telefondan veya kultur.sanat@sakarya.bel.tr adresinden bizlerle iletişime geçebilirler" ifadeleri kullanıldı.

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