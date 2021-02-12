Sakarya'da kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşlar uyarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonundan itibaren yaklaşık 10 gün boyunca etkisini yoğun bir şekilde hissettirecek olan soğuk hava dalgası ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, yaklaşık 10 gün boyunca sürecek olan ve eksi 10 dereceleri göreceği açıklanan soğuk hava dalgası ile kar yağışına karşı vatandaşların alması gereken önlemleri sıralayan büyükşehir belediyesi, sokakta kalan vatandaşlar için ise ALO 153 hattına bildirimde bulunabileceğine yer verdi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den aldığımız son bilgilere göre Rusya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgası var ve şehrimizde de etkisini yoğun bir şekilde hissettirmesi bekleniyor. Büyükşehir belediyesi olarak 40 iş makinası ve 100 personelimiz ile birlikte 24 saat teyakkuz halinde olacağız. Trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızdan da kış lastiklerini mutlaka takmalarını, antifrizlerini yenilemelerini ve araçlarında mutlaka zincir, takoz, çekme halatı bulundurmalarını rica ediyoruz. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için kapı önlerine bir kap yemek ile bir kap su koyalım ve sokak canlılarımızı bu hava şartlarından etkilenmemesine yardımcı olalım. Hemşerilerimizin sokakta kalan birini görürse mutlaka ALO 153 hattını arayarak bizlere bildirmelerini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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