Başkan Yüce, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosuyla bir araya geldi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Burada sarf ettiğimiz bir sloganımız var. ‘Sakarya sizin eviniz, Dünyayı misafir ederiz’”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Birliktelikte konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Bizim burada sarf ettiğimiz bir sloganımız var. ‘Sakarya sizin eviniz, Dünyayı misafir ederiz’ diyerek misafirlerimizi ağırlıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec ve beraberindeki heyeti misafir etti. Sakarya’nın çok sayıda etnik kökeni barındıran sosyal yapıya sahip olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki iş birliklerine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Başkonsolos Zerec ise ilk kez Sakarya’ya geldiğini ifade etti ve şehri bahar aylarında da ziyaret edip eşsiz güzelliklerini görmek istediğini dile getirdi. Ziyaret sonrası Başkonsolos Zerec’e günün anısına hediye takdim eden Başkan Yüce, Sakarya’da üretimine başlanan 3 bin yıllık tarihi Yağcıbedir halısıyla ilgili bilgiler paylaştı. Ziyarette ayrıca Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin, Doç. Dr. Furkan Beşel ve Ziya Cevherli, Sera A.Ş. Genel Müdürü İsmail Kaya, Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik ve Büyükşehir bürokratları yer aldı.



‘Sakarya sizin eviniz, Dünyayı misafir ederiz’

Başkonsolos İvana Zerec’i makamında ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Ülkemizdeki şehirlerarasında farkındalıkları barındıran bir şehirdir Sakarya. Bizim burada sarf ettiğimiz bir sloganımız var. ‘Sakarya sizin eviniz, Dünyayı misafir ederiz’ diyerek misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şehrimiz 1 milyonu aşkın nüfusuyla, coğrafi konumu ve karakteristik yapısıyla ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Şehrimiz aynı zamanda çok sayıda etnik kökenden oluşan sosyal yapısıyla da kültürün farklı renklerini içerisinde barındıran eşsiz bir mozaiktir. İnsanın hayal ettiği tüm güzellikleri bulduğu eşsiz bir coğrafyaya sahip olan şehrimizi her geçen gün daha mükemmel hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Misafirlerimizi tüm bu güzellikleri keşfetmeleri ve tanımaları için şehrimize davet ediyoruz” dedi.



Buraya ilk gelişim ancak son olmayacak

Sakarya’ya ilk kez geldiğini belirten Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, “Sakarya’ya ilk kez geldim. Çok mutluyum ve burada olmak benim için bir onur. Buraya ilk gelişim ancak son olmayacak. Şehre bahar aylarında da gelip ziyaret etmek ve tüm güzelliklerini görmek istiyorum. 2 yıldır İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürütüyorum. Hırvatistan’ın ilk kadın başkonsolosuyum. Pandemi nedeniyle daha önce gelememiştim ancak pandemi sonrası sık sık bir araya gelip Hırvatistan ve Türkiye arasındaki iş birliklerini ilerletmek istiyorum. İki ülke arasında birçok iş birliği ve anlaşma var, bunlara yenilerini eklemek istiyorum. Hırvatistan’da birçok türk yatırımcı var ve onlara çok değer veriyoruz. Yalnızca büyük yatırımcıları değil kobileri de davet edip oradaki iş olanaklarını görmelerini istiyoruz. Normalde diplomatlar iş olanakları ve ticaretle ilgilenmez ancak benim özel ilgi alanımda ülkeme iş olanakları sağlamak var. Sadece iş ve ticaret değil eğitim alanında da iş birliklerine hazırız. Sakarya’da güçlü bir eğitim altyapısı var. Bu konuda kapsamlı bir iş birliği gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

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