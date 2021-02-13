Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Fransa'da "kim daha İslam karşıtı" tartışması

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAPANCA Gölü'ne açılan ve mahsur kalan 5 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Saat 18.00 sıralarında gezinti amacıyla Sapanca Gölü'ne açılan 5 genç, mahsur kalınca AFAD ekibine haber verdi. Arama çalışmaları için bölgeye 5 personel, 1 araç ve 1 bot gönderildi. Sapanca gölü çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) su deposu açıklarında ulaştığı 5 genci kurtardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-02-13 04:14:58



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