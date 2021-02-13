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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar tedbirlere uyunca kalabalık sokaklar boş kaldı

İHA

Vatandaşlar tedbirlere uyunca kalabalık sokaklar boş kaldı

Sakarya’da da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar kısmen boş kaldı. Kısıtlama sebebi ile gerçekleşen denetimlerde ise vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü.
Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da uygulanmaya devam ediyor. Cuma günü akşam 21.00'da başlayıp pazartesi sabah 05.00'da sona erecek olan kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar, kısıtlamadan muaf olanlara ve mesai gözetmeksizin çalışan belediye çalışanlarına kaldı.
Kent genelinde görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik ve GBT kontrolü yaptı. Merkez ilçe Adapazarı’nın en işlek yerlerinden biri olan Atatürk Bulvarı’nda denetlemeler yapan ekipler yaklaşık bir saat içerisinde 70’e yakın aracı durdurdu. Kısıtlama sebebi ile durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların kimlik ve evrakları tek tek sorgulandı.
Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü.

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