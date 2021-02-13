Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı

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Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde kar yağışının başlamasının ardından önlem amaçlı yayla yolları kapatıldı, elektrikler kesildi.

Hendek´in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen, Çiğdem, Turnalık ve Keremali yaylalarının yolları tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgedeki elektrikler kesildi. Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2021-02-13 13:39:43



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