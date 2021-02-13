Sakaryaspor, Kırklarelispor hazırlıklarını tamamladı Yeşil siyahlı takım, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor

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– 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Sakaryaspor, deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Serdar Bozkurt nezaretinde son antrenmana çıkan yeşil siyahlı takım, deplasmandan 3 puan ile dönmeyi hedefliyor.

Ligin 23. haftasında 40 puanla 4. sırada olan Sakaryaspor, deplasmanda 37 puanla 7. sırada olan Kırklarelispor ile karşılaşacak. 14 Şubat’ta Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı ise Özgür Reha Alıcı yönetecek. Çift kale maç, taktik ve duran top gibi çalışmalar yapan yeşil siyahlı takım, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Kırklarelispor ile yarın saat 13.00’da karşılaşacak olan Sakaryaspor, konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

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