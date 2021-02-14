Sakarya´da aç kalan kurtlar yiyecek aradı

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde aç kaldıkları için yaylaya inen kurt sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyazı ilçesinde bulunan bin 543 metre yüksekliğe sahip Keremali Yaylası etkili olan yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar yaylaya inerek yiyeyecek aradı. O anlar ise mahalle muhtarlığına ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yiyecek arayarak ilerleyen sürünün daha sonra bölgeden uzaklaştığı yer aldı.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2021-02-14 10:44:59



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