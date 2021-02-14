Takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Sakarya D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D650 AdapazarıKarasu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Sinanoğlu istikametine doğru seyir halinde olan araç, Ferizli mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç kaldırıma çıkarak takla attı ve yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan araçta sıkışan kadın sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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