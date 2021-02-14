Serdivan Belediyesi kar nöbetinde

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri; Cumartesi gecesi başlayan ve bugün etkisini arttırarak gün boyu devam eden karla mücadele için tam kadro sahada.

Dün gece başlayan kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Serdivan Belediyesi karla mücadele ekipleri de teyakkuza geçti. Yüksek kesimlerde etkisini hissettiren kara yağışı ile birlikte küreme ve tuzlama araçları yollara müdahale etti.

Karla mücadele ekipleri 24 saat esasına göre ana arterler ve ara sokaklar başta olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde çalışırken, Temizlik İşleri ekipleri de sokak hayvanları için seferber oldu. Kar yağışına bağlı olarak yiyecek ve su sorunu yaşamamaları için sokak hayvanları ekiplerce beslendi. Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri beslenme ünitelerinin yanı sıra ilçenin belli noktalarına sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Beklenen kar yağışı ile birlikte kriz merkezinde de hareketlilik başladı. Meteorolojiden gelen veriler burada anlık olarak değerlendirilirken, vatandaşlardan gelen talepler de süratle çözüme kavuşturuluyor. Karla mücadele kapsamında çağrı merkezine gelen vatandaş taleplerine ekipler en hızlı şekilde cevap veriyor. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ekiplerin küreme ve tuzlama çalışmalarına 24 saat devam edeceği belirtilirken; vatandaşlardan gece yaşanacak buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları istendi. Gerekli kişisel önlemlerin alınması noktasında araçlarda kış lastiklerinin yanı sıra zincir bulundurulması hatırlatıldı.

Karla mücadele kapsamında vatandaşların günün her saati 444 54 50 çağrı merkezini arayabilecekleri belirtildi.

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