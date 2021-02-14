Soğuk havalar baca yangınlarını beraberinde getirdi Evin balkonuna sıçrayan baca yangınını itfaiye söndürdü

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Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte Sakarya’da baca yangınları artış gösterdi. Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu ailenin oturduğu evde çıkan ve balkona da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7014 No’lu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin oturduğu evin bacasında yangın çıktı. Balkona da sıçrayan yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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