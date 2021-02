Başkan Kılıç: “Ekiplerimiz can dostlarımızı da unutmuyor”

Erenler Belediyesi kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken can dostları da unutulmuyor.

Erenler Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri şehirde beklenen kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklar karşısında hazırlıklarını günler öncesinde tamamlamıştı. Karla Mücadele Ekipleri, şehir genelinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ilçe genelinde aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Aralıksız bir şekilde ilçe genelinde devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile birlikte ekipler can dostları sokak hayvanlarını da unutmuyor. Soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları da aksatmayan ekipler, sevimli dostların soğuktan etkilenmemeleri için belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca besleme çalışmalarına devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Karla mücadele ekiplerimiz kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemizde etkisini gösteren kar yağışında yollarda oluşabilecek tehlikeleri önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda ekiplerimiz can dostlarımızı da unutmuyor. Azimle çalışmalarını sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyor, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum” dedi.

