Sakarya’da okullar 2 gün daha uzaktan eğitime devam edecek

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kar yağışı sebebi ile 1617 Şubat tarihlerinde de okulların uzaktan eğitime devam edeceğini duyurdu.

Korona virüs dolayısıyla ‘uzaktan’ devam eden 20202021 eğitimöğretim yılının ikinci dönemi bugün başlayacaktı. Köy okulları ve anaokullarındaki yüz yüze eğitime bu kez de kar yağışı sebebiyle 1 gün ara verilmişti. İl Milli Eğitim Müdür Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda olumsuz kış şartları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 1617 Şubat tarihlerinde de uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Olumsuz kış şartları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 1617 Şubat 2021 tarihlerinde uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına 2 gün ara vereceklerdir” ifadelerine yer verdi.

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