Kar nedeniyle damı çöken ahırda göçük altında kalan koyunları zabıta kurtardı

Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde üzerinde biriken kara dayanamayan ahırın damı çöktü. Göçük altında kalan koyunları zabıta ekipleri ve vatandaşlar kurtardı.
Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi'nde Mehmet Ay´a ait ahırın damı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Ahırda bulunan 15 koyun ile 1 kuzu göçük altında kaldı. Bu sırada bölgeden geçen Kaynarca Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile vatandaşlar müdahale ederek göçük altında kalan hayvanları sağ çıkardı.
Mehmet Ay zabıta ekiplerine teşekkür ederken, kurtarma çalışmaları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER
2021-02-15 14:58:19
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