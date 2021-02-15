Yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği ile zincir denetimi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirerek sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun kar yağışı uyarısı öncesinde yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, araçların lastiğini kumpas ile ölçerken araç sürücülerine ise kar yağışı öncesi kış lastiği ve zincir takılması yönünde uyarılarda bulundu. Kış lastiklerinin +7 derecenin altındaki kış koşullarına uygun tekniklerle donatıldığını aktaran Polis memurları, “Kış lastiklerinin diş derinliği, yaz lastiklerine oranla daha fazladır. Sırt deseninde daha fazla kılcal kanal bulunur, omuz bloklarının bir dişli yapısı vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar. Islak zeminde sürüş emniyetini arttırır” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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