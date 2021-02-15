Sakarya´da kar yağışı devam ediyor



Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da cumartesi gecesi başlayan kar yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor. İl genelinde karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama ekipleri hazır bekletiliyor.

Sakarya'da yağan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Çocuklar ise okulların yüz yüze eğitime başlamamasını fırsata çevirerek kardan adam yapıp, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesi beklenirken, D-100 ve D-650 karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazır bir şekilde bekletiliyor.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2021-02-15 16:16:26



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