Vali Kaldırım, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. İlçede yoğunlaşan kar yağışının ardından harekete geçen Akyazı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele için greyderlerle yol açma, kar küreme, kar temizliği çalışmalarına hızla başladı. İlçe genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından oluşabilecek her türlü ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, trafiğin rahatlamasını sağlamak amacıyla harekete geçen ekipler, kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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