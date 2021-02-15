Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde alkol ve uyuşturucu alan 2 kuzen, evin balkonuna çıkarak intihar edeceklerini söyledi. Çilingir yardımıyla eve giren polis tarafından etkisiz hale getirilen 2 genç hastaneye kaldırıldı.
Adapazarı Yenigün Mahallesi Aytekin Sokak´ta evde alkol alan ve uyuşturucu kullanan Arda A. ve kuzeni Burak A., 5'inci kattaki dairenin balkonuna çıkarak etrafa küfürler yağdırmaya başladı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve intihar edeceklerini söyleyen 2 kuzeni fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri 2 genci ikna etmek için çabaladı. İtfaiye ekipleri ise gençlerin atlama ihtimaline karşı binanın altında atlama yatağını açtı. Yaklaşık 45 dakika boyunca ikna için çabalayan polis ile Arda A.´nın annesinin çabaları sonuç vermedi. Polis ekipleri çilingire kapıyı açtırarak eve girdi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve balkon demirlerine tutunan gençler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2021-02-15 19:37:50
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