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Onur GÜDEN/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, kopan enerji nakil hattı TIR´ın üzerine düştü. Ulaşım dururken, kopan elektrik hattı yoldan kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde, D-650 Karayolu´nun Geyve Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Kopan yüksek gerilim hattı yolda ilerleyen TIR´ın üzerine düştü. Yolda ulaşım dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen ekipler kopan enerji nakil hattına yoldan kaldırdı. Yol ulaşıma açılırken, hattın onarılması için çalışma yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Onur GÜDEN

2021-02-15 23:22:27



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