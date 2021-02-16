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İtfaiyeden yangın eğitimi tavsiyesi

DHA

İtfaiyeden yangın eğitimi tavsiyesi


Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hakan Yanak, özellikle evlerde küçük çaplı ihmaller yüzünden çıkan yangınların önlenmesi ve yangın sırasında ise vatandaşlara doğru müdahale konusunda önemli uyarılarda bulundu. Gece şarj cihazlarının prizde takılı bırakılmaması ve her evde mutlaka yangın tüpü bulundurulması tavsiyesinde bulunan Yanak, ayrıca hatalı park nedeniyle yangına müdahalede geç kalındığına dikkat çekti.
Sakarya´da kış aylarında evlerde çıkan yangınların artması nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor. Yangınlarda yaşanan artış sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden veya itfaiye istasyonlarına gelerek bilgi alınabileceği, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda destek olunabileceği konusunda paylaşımda bulundu.  
'YANGIN ANINDA BİNAYI TERK EDİP GÜVENLİ ALANA ÇIKINIZ'
Vatandaşlara yangın anında neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hakan Yanak, "Vatandaşlarımız yangını gördüğü anda 112 acil çağrı merkezine ihbarı vererek itfaiyelerimizin olay yerine intikalinin sağlanmaları gereklidir. Tabi ki bu esnada verilen bilgiyle birlikte gerekli araçları olay yerine sevk ediyoruz. Binanın özelliği, yangının türü hakkında detaylı bir şekilde bilgileri aktarmalılar. Vatandaşlarımızın eğitimi ve söndürme cihazları yoksa yapacakları hiçbir şey yok. Binayı hemen terk edip güvenli alana çıkmaları lazım. Eğer eğitimleri ve söndürme cihazları varsa yangının türüne göre müdahale etmeleri gereklidir" dedi.  
`HER EVDE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI BULUNMALI´ 
Vatandaşların belirli önlemleri alarak olası bir yangının önüne geçileceğini söyleyen Yanak, "Gece yatarken şarj cihazları prizlerde kalmamalı. Özellikle söylüyoruz, bunu kültür haline getirmemiz lazım. Yangın söndürme cihazı temin edilmeli. Çünkü bu cihazlar 4 yıl garantili ve katı, sıvı ve gaz gibi birçok yangınlara müdahale edebiliyorlar. Ayrıca vatandaşlarımızın eğitim almaları gerekli. Konu ile ilgili sosyal medyadan, internetten veya itfaiyeye gelerek bilgi alınmalı ve bu cihazların kullanımını öğrenebilirler" diye konuştu. 
Hatalı park konusunda uyarıda bulunan Yanak, şöyle konuştu: 
"İtfaiye araçları büyük ve manevrası da geniş olan araçlar. Merdivenli araçlarımızın, su tankerlerimizin binanın belli bir kısmına kadar yaklaşması gerekiyor. Hatalı parklar dolayısıyla itfaiye araçları binalara yaklaşamıyor. Bu sefer müdahalede geç kalabiliyorlar ve daha uzun hortum kullanarak uzak mesafeden müdahale etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden vatandaşlarımız gece araçlarını park ederken itfaiye, ambulans gibi acil müdahale araçlarının geçebileceği şekilde park etmeleri bizler için daha iyi olacaktır."  FOTOĞRAFLDHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2021-02-16 08:37:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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