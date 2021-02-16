TEM Otoyolunda, 2 yolcu otobüsü ve 1 tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi

Etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki yolcu otobüsü ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle İstanbul istikametine giden Ata Ç. idaresindeki 36 AY 110 yolcu otobüsü, Abdullah B. idaresindeki 81 EL 571 tır ve 01 CNB 52 yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında 6 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralı yolcuları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen zincirleme trafik kazası neticesinde otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırması sonrasında trafik normale dönerken polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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