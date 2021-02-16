Kar yağışı D-650’de kazaları beraberinde getirdi Karlı yolda birçok aracın kaza yapması sebebi ile ulaşım bir süre kapandı

Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında D650 Karayolunda oluşan buzlanma sebebi ile birden fazla araç çarpıştı. Meydana gelen kazalarda araçlarda maddi hasar oluşurken, karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.
Kazalar, SakaryaBilecik D650 Karayolu Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkisini gösteren kar yağışı sonrasında bölgede oluşan buzlanma birçok araç sürücüsüne zor anlar yaşattı. Yağış kazaları da beraberinde getirdi. Karla kaplanan yolda birden fazla araç kaza yaptı. Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazalar sebebi ile trafik bir süre durma noktasına geldi. Trafikte mahsur kalan bir vatandaş ise, “Adapazarı Bilecik yolu. Durum aynen bu şekilde” diyerek o anları kayda aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.