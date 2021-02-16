Soğuktan etkilenen yavru köpeği montu ile ısıttı

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Güven HASBAŞ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)SAKARYA Ferizli Devlet Hastanesi´nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Şenol Çağ, soğuktan etkilenen yavru köpeği montuyla sararak ısıttı.

Ferizli İlçe Devlet Hastanesi´nde görevli Şenol Çağ, sabah mesaiye başlayacağı sırada hastanenin bahçesinde karlı havada soğuktan etkilenen yavru köpeği gördü. Şenol Çağ, montunu çıkarıp üşüyen köpeğin üzerine örttü. Şenol Çağ'ın yanındaki arkadaşları, o anların fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Çağ´ın davranışı hem hastane personelinin hem de arkadaşlarının takdirini topladı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Ferizli Güven HASBAŞ

2021-02-16 12:42:39



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