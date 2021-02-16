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Şehir merkezini kayak pistine çevirdi Kayak takımlarını giyip kar yağışının keyfini çıkardı

İHA

Şehir merkezini kayak pistine çevirdi Kayak takımlarını giyip kar yağışının keyfini çıkardı

– Sakarya’da şehir genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Adapazarı ilçesinde yaşayan bir vatandaş ise yoğun yağışın keyfini, kayak takımlarını giyerek çıkardı. Vatandaşın, adeta pistteymişçesine kayağın keyfini çıkarması cep telefonu ile kaydedildi.
Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kentin birçok kısmı beyaza büründü. Şehrin merkez ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 30 santime kadar ulaştı. Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesinde oturan bir vatandaş ise yoğun kar yağışının keyfini kayak yaparak çıkardı. Şehir merkezini adeta piste çeviren vatandaş, giydiği kayak takımları ile karla kaplı sokakta kayak yaptı. Vatandaşın sokak arasındaki kayak keyfi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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