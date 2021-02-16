Berber, yaptığı kardan adamı tıraş etti

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Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde berber İbrahim Topçu, yaptığı kardan adama önlük takıp ağaç dallarından yaptığı saçlarını makasla keserek tıraş edip, eğlendi.

Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi´nde yaşayan berber İbrahim Topçu, kar yağışını eğlenceye çevirdi. İbrahim Topçu yaptığı kardan adamın boynuna önlük geçirip ağaç dalından yaptığı saçlarını budama makasıyla kesti. Kardan adamı tıraş ederek kendisince eğlenen İbrahim Topçu bu anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Onur GÜDEN

2021-02-16 15:04:36



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