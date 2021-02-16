Sakarya'da kapanan 70 yol ulaşıma açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar sebebiyle ulaşıma kapalı olan 99 grup yolunun 70’ini ulaşıma açtı.

Belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürerken, kapanan yolların açılması için de gerekli çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, şehir genelinde ulaşıma kapalı olan toplam 99 grup yoldan 70’ini ulaşıma açtı. Şehir merkezi ve 16 ilçenin tamamındaki güzergahlarda gerekli önlemlerin alındığı ve olası buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bugün, saat 08.30 itibari ile şehir genelinde toplam 99 grup yolu ulaşıma kapalı durumdaydı. Büyükşehir ekipleri tarafından aralıksız devam eden çalışmalar neticesinde saat 13.30 itibariyle 70 grup yolu ulaşıma açılmıştır. Kapalı olan yollarla ilgili çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami bir çaba ortaya konmaktadır" ifadeleri kullanıldı.



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