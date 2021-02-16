Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

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Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Adapazarı ile Karasu ilçeleri arasında, yol ulaşıma kapandı.

Adapazarı´nda yoğun kar yağışı etkili olurken, karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Kar lastiği olmayan araçlar kaydı. D-650 karayolu Adapazarı ile Karasu ilçesi arasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler kar küreme ve tuzlama yaparken, yolu trafiğe açma çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR

2021-02-16 16:18:34



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