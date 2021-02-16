Kayak takımlarıyla sokak arasında karın keyfini en çok o çıkardı Şehir merkezinde kayak takımıyla kar keyfi Adeta piste dönen sokakta kayan vatandaş: “Kartepe ayağımıza geldi, fırsatı değerlendiriyor, eğleniyoruz”

Sakarya’da etkisini artırarak şehri beyaza bürüyen kar yağışının ardından karla kaplı sokakların kayak takımı ile kayarak keyfini çıkartan 40 yaşındaki Mehmet isimli vatandaş, “Sakarya’da bunu yapan ilk kişi de benimdir herhalde. Kartepe ayağımıza geldi, fırsatı değerlendiriyor ve eğleniyoruz” dedi.

Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kentin birçok kısmı beyaza büründü. Şehrin merkez ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 30 santime kadar ulaştı. Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesinde oturan bir vatandaş ise yoğun kar yağışının keyfini kayak yaparak çıkardı. Maltepe Mahallesi’nin dik yokuşlarını fırsata döndüren 40 yaşındaki Mehmet isimli vatandaş, kayak takımlarını giyerek sokağa çıktı. Karla kaplı sokakların keyfini kayak takımları ile kayarak çıkartan vatandaş, yoğun yağışı fırsata çevirerek keyfini bu şekilde çıkarttığını ifade etti.



93 yılından beri ilk defa böyle kar yağdığını görüyorum

40 yaşındaki Mehmet isimli vatandaş, “Uzun zamandır böyle bir kar yağışı bekliyorduk. Tabi biz burada eğleniyoruz ama bazı insanlar eziyet çekebiliyor. Biz eğlencesine çıktık, Kartepe ayağımıza geldi. Değerlendirmek lazım bu yağışı. Eğim olduktan sonra kayağın her türlü zevkini alıyorsunuz, kayak takımları da zaten 2’nci el çok ucuz, isteyen çok rahat alabilir. Bizim halkımız genelde leğen, naylon ne buluyorsa onlar ile kayıyor. Zaten gördüğünüz gibi piste dönmüş yol, araçta orada kalmış çıkamıyor. Pistten arabaları da çekemiyoruz. Sakarya’mıza 93 yılından beri ilk defa böyle kar yağdığını görüyorum. Aslında çok sevinçliyim barajlarımız da doluyor. Bizde bu fırsatı değerlendiriyoruz, eğleniyoruz. Kimisi leğen ile kayıyor, bizde bunla kayıyoruz. Herhalde Sakarya’da bunu yapan ilk kişi de benimdir, ben duymadım, 30 yıldır buradayım” diye konuştu.

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