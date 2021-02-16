Serdivan'da karla kaplanan kaldırımlar temizleniyor

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Serdivan Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışında aksiliklerin yaşanmaması için kaldırımları yaya akışına uygun hale getiriyor.

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda kar küreme ile tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi karla mücadele timleri, güvenli yaya ulaşımı için kaldırımları da temizliyor. Kaldırımlarda biriken karlara mini kar küreme araçlarıyla müdahale edilirken, temizlenen kaldırımlara ise tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.

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