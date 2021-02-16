Karla kaplı yollarda kalan araçlar iş makineleriyle çekildi



Murat HAZERLevent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara belediye ekipleri yardım etti. Araçlar, iş makineleriyle çekildi.

Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi´nde şehir merkezine gitmeye çalışan vatandaşlar, karla kapanan yolda mahsur kalınca durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine iş makinesi ile olay yerine giden zabıta ekipleri, mahsur kalan araçlarla vatandaşları kurtardı. Yolu da temizleyen ekipler, kapanan sokaklardaki araçların da kurtarılmasını sağladı.

Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi´nde 112 Acil ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Ambulansa zincir takan ekipler, yine de hareket edemeyince belediye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ambulansın mahsur kaldığı yolu ve çevresini temizledi. Kızılcık ve Kurudere mahallelerinde yol temizleme çalışmasına katılan 1 iş makinesi, yoğun yağış nedeniyle hareket edemeyecek hale geldi. Başka bir iş makinesiyle bulunduğu yerden çekilen iş makinesi, daha sonra kar küremeye devam etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Murat HAZER-Levent KIZILASLAN

2021-02-16 18:41:39



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