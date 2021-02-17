SUBÜ, Bahar Yarıyılı eğitim-öğretim kararlarını açıkladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 20202021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’na ilişkin eğitimöğretim kararlarını açıkladı.
SUBÜ, 20202021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’na ilişkin eğitimöğretim kararlarını açıkladı. Buna göre yeni döneme Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) görüş birliğine vararak aldığı uygulamalı eğitimin yüz yüze yapılabileceği kararı doğrultusunda hibrit (karma) eğitimle devam edilecek. Teorik dersler ve uygulamalı derslerin teorik kısımları uzaktan yapılacak. İşletmelerde yapılan mesleki uygulamalara devam edilecek. Derslerin uygulamaları ise dönem içerisinde yoğunlaştırılmış olarak yapılacak. Buna ilişkin kararlar ilgili birimlerin web sayfalarında açıklanacak. 1 yılı aşkın süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler derslerin uygulamaları için de olsa okullarına kavuşmuş olacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.