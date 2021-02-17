Sakarya’da 42 grup yolu ulaşıma açıldı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşıma kapanan 43 grup yolundan 42’sinin ulaşıma açıldığı açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bugün (17.02.2021) saat 08.30 itibari ile şehir genelinde 43 grup yolu ulaşıma kapanmış olup; ekiplerimizin koordineli çalışmaları neticesinde saat 16.00’da 42 grup yolu ulaşıma açılmıştır. Kapalı kalan tek noktada ise çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Olası buzlanmalara karşı şehir merkezi ve muhtelif güzergâhlarda tuzlama çalışmaları da devam etmektedir” denildi.

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