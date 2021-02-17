Sakarya´da mutasyonlu koronavirüs tespit edilen aile karantinaya alındı

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Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde 3 kişide mutasyonlu virüs tespit edilerek, karantinaya alındı.

Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi´nde bir apartman dairesinde yaşayan 4 kişiden 3´ünde mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Dairede yaşayan 4 kişi karantinaya alınırken, 3 kişinin tedavisine başlandı. Umumi Hıfzıssıhha kanunu kapsamında 10 günlük hane karantinası kapsamında dairenin kapısına güvenlik şeritleri çekildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Güven HASBAŞ

2021-02-17 18:47:27



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