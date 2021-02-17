Evinin önünde ölü bulundu

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, Ekrem Kumcağız (63), yaşadığı binanın önünde ölü bulundu. Ekrem Kumcağız´ın merdivenden düşerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 174 numaralı sokakta bulunan binanın önünde Ekrem Kumcağız´ın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, apartmanın önündeki merdivenin yanında bulunan Ekrem Kumcağız´ın öldüğünü belirledi. Ekrem Kumcağız´ın merdivenden düşerek öldüğü tahmin edilirken, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-02-17 20:09:48



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