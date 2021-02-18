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2. Lig Kırmızı Grup: Sakaryaspor: 1 - Van Spor FK: 1

İHA

2. Lig Kırmızı Grup: Sakaryaspor: 1 - Van Spor FK: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Van Spor Futbol Kulübü ile 11 berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Hasan Avcı xx, Egemen Savran xx, Hüseyin Aycan xx
Sakaryaspor: Oğuzhan Çalışkan xx, Abdulaziz Solmaz xx (Mehmet Boztepe dk. 86 ?), Nuri Fatih Aydın xxx, Berk İsmail Ünsal xx (Ali Özgün dk. 75 x), Muhammet Reis xx (Oğuzhan Kayar dk. 75 x), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Özkan Taştemur xx, Çağrı Ortakaya xx (Alpay Koçaklı dk. 69 x), Berkay Can Değirmencioğlu xx (Ümit Yasin Arslan dk. 75 x)
Van Spor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xx, Abdulkadir Özdemir xx, Sedat Cengiz xx, Ömer Yıldız xx (Utku Şen dk. 62 x), Üzeyir Ergün xx (Muhammet Mahmut Emir dk. 56 x), Rüştü Hanlı xx, Mehmet Ali Yurdakul xx (Selim Kayacı dk. 46 xx), Burhan Arman xx, (Ali Say dk. 80 ?) Oktay Aydın xxx, Emre Özkan xx, Barış Gök xx
Goller: Oktay Aydın (dk. 4) (Van Spor Futbol Kulübü), Nuri Fatih Aydın (dk. 53) (Sakaryaspor)
Sarı kart: Azad Filiz, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor), Burhan Arman (Van Spor Futbol Kulübü)

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