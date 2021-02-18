İtfaiye ekipleri, tehlike oluşturan kar birikintilerini temizledi

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından çatılardan sarkarak tehlike oluşturan kar birikintileri itfaiye ekiplerince temizlendi.

Karasu ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda tehlike oluşturan kar birikintileri itfaiyenin merdivenli aracıyla temizlendi. Ekiplerin kar temizlemesi esnasında ise olumsuz durum oluşmasın diye güvenlik önlemi alındı. Temizleme sonrasında aşağı düşen kar birikintileri, itfaiye ve kepçe yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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