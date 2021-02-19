Sakarya´da 65 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı  



Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, 14 Ocak´tan bu yana 65 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sakarya´da, 14 Ocak´tan bu yana aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 65 bin kişiye aşı yapıldı. Bazı sağlık çalışanlarına ikinci doz aşıların yapılmaya başlandığını belirten Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, "Sakarya´da 14 Ocak itibari ile İl Sağlık Müdürümüzün ilk aşıyı olmasıyla aşılama çalışmalarımız başladı. İlk etapta aşılama sağlık çalışanları ile başladı. Daha sonra 90 yaş üstü ve aşamalar şeklinde ilerleyerek 65 yaşa kadar indik. Şu anda 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için aşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya´da yaklaşık 65 bin vatandaşımız aşılanmış durumda. Hala aile sağlık merkezlerimizde ve hastanelerimizde aşılama çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımız için İlçe Sağlık Müdürlüğünce evlere giderek açılama çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

AŞI DANIŞMA HATTI KURULDU

Vatandaşların sorun yaşamamaları için Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde `Aşı Danışma Hattı´ oluşturduklarını söyleyen Selin Tunalı Çokluk, "İlimizde Aşı Danışma Hattı oluşturduk ve vatandaşlarımız herhangi bir sorun yaşamaları halinde sorunlarını buraya iletebiliyorlar. Biz de her türlü sorunlarını çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

`AŞI BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ´

Aşının bağışıklık sistemi için oldukça önemli olduğunu ifade eden Selin Tunalı Çokluk, şöyle konuştu:

"Aşı bağışıklık için çok önemli. Bu hastalığın bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle toplum bağışlılığını bir an önce sağlamamız gerekiyor ki; hastalığın bize zarar vermesini önleyebilelim. Normal hayatımıza daha rahat bir şekilde ulaşabilelim. Tabi ki maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bunun için vatandaşlarımız randevularını alarak sağlık merkezlerimize gelebilirler. Bizim günde yaklaşık 17 bin kapasiteli aşılama randevularımız var. Vatandaşlarımızın randevu konusunda herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. 182, MHRS ve E-Nabız üzerinden randevularını alabilirler. Ayrıca herhangi bir sorun yaşarlarsa Aşı Danışma Hattı aranarak sorunlarının çözülmesine yardımcı olabiliriz. Aşılarımızı en kısa sürede tamamlayalım ki sağlıklı günler bizimle olsun." DHA-Sağlık Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2021-02-19 08:26:41



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