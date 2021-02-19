Mahide Nine, Mehmetçik için atkı ördü

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Mahide Uyanık (92), Mehmetçik için atkı ördü. Atkılar, Şırnak´ta görev yapan askerlere teslim edildi.
Adapazarı ilçesi Orta Mahalle´de yaşayan Mahide Uyanık, askerler için atkı ördü. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, atkıların ulaştırılması için Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçti. Atkılar Şırnak´ta vatani görevini yapan Mehmetçiğe ulaştırıldı.
Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Mahide Uyanık´ı evinde ziyaret ederek, atkıların teslim edildiği sırada çekilen görüntüleri izletti. Askerler, Mahide Uyanık´a teşekkür edip, Türk bayrağı hediye etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2021-02-19 11:56:00
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