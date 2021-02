Bakan Gül: “Bugün bu katliamlara sessiz kalanlar, terörle mücadele ediyoruz diye insanlığı kandırmaya çalışmasın” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya’da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Sofradaki ekmeği büyüteceğiz ve özgürlükleri artıracağız” “Artık bu tabloyu değiştirmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz”

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı, Sakarya’da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Gül, “Bugün bu katliamlara sessiz kalanlar, terörle hukuka uygun bir şekilde mücadele ediyoruz diye bizi ve insanlığı kandırmaya çalışmasın” dedi.

Salgın dönemi nedeniyle ara verilen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantılarının 10’uncusu Sakarya’da gerçekleştirildi. Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Programda açılış konuşması gerçekleştiren Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, “Sayın Bakanımızın himayelerinde gerçekleştirilen Bölge Değerlendirme Toplantısının öncelikle teşkilatımıza ve milletimize faydalı olması temennisi ile hepinize saygılar sunuyorum” dedi.



Çifte standardı terörle mücadelede kabul edemeyiz

Terörle mücadelede ortak mücadelenin şart olduğu ve çifte standardın ortadan kalkması ile birlikte başarı elde edilebileceğini söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Artık herkesin amasız ve fakatsız demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, Anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır. Terörle mücadelemiz hak ve özgürlükler mücadelesidir. Terör; diğer tüm hak ve özgürlüklerin temeli olan yaşam hakkına saldırıdır. PKK, FETÖ diğer tüm terör örgütleri ile mücadelemizin, sonuna kadar, kararlıkla, hukuka bir şekilde sürdüreceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde bu olaylar yaşanırken teröre sessiz kalanlar, terörün bumerang gibi olduğunu ve dönüp bir gün kendilerini de vuracağını bilmelidirler. Terör bir insanlık suçudur. Bu itibarla terörle mücadelenin uluslararası yönü de bulunmaktadır. Bu terörle topyekun ve ortak mücadelenin şart olduğu açıktır. Terörle mücadelede maalesef bir çifte standart görüyoruz, terörle mücadelenin başarılı olması için öncelikle çifte standardın ortadan kalkması lazım. Senin teröristin, onun teröristi, iyikötü terörist diye bir ayrımı terörle mücadelede asla kabul edemeyiz. Bugün bu katliamlara sessiz kalanlar terörle mücadele ediyoruz diye hukuka uygun bir şekilde mücadele ediyoruz diye kimse bizi ve insanlığı kandırmaya çalışmasın. Tüm dünya bilmelidir ki hepimizin güvende olmasını istiyorsak bu anlamda güvenlik sadece bir bölgenin, bir ülkenin değil bütün insanlığın güvenliği ile mümkündür. Hepimiz güvende olursak ancak bütün insanlık güvende olur” diye konuştu.



Sofradaki ekmeği büyüteceğiz ve özgürlükleri artıracağız

Yaklaşık 1 buçuk yıl toplumu her kesiminden görüşler alınarak hayata geçirilmesi planlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili de bilgiler veren Bakan Gül, “Uzun bir süredir hazırlıklarını yaptığımız Yargı Reformu Strateji Belgesi bildiğiniz gibi 30 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Yargı Reformunda, Türkiye’de toplumun her kesiminin talep ettiği bütün beklentiler bir hedef olarak ortaya konulmuştur. Hem kanun gereken hem idari düzenleme gereken tüm hazırlıklar toplumun her kesimi ile ortak bir şekilde hazırlandı ve uygulama konuldu. Bugün itibari ile Yargı Reformu Strateji hedeflerimizin yüzde 50’si hayata geçmiş, uygulamaya başlamıştır. Özellikle 2023 yılına kadar tüm bu hedeflerin hayata geçeceği de hepimizin bizzat takip edeceği önemli bir hedeftir. Meclisimizden 3 yargı paketi çıktı ve uygulanmaya başlandı. Ve bunun vatandaşlarımıza dokunan, vatandaşlarımızın hissettiği sonuçları ve meyvelerini de almaya devam ediyoruz. Yargı Reformu açıklanırken hedeflerimizden bir tanesi İnsan Hakları Eylem Planının hazırlanması ve çalışmaların başlamışıydı. Yaklaşık 1 buçuk yıl toplumun her kesiminden insan hakkı eylem planına ilgin görüşleri aldık çalışma sonucunda ilgili kurumlara bunu arz ettik. Yakın zamanda, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak bu belgeyle de yine yargı reformu çerçevesindeki önemli bir amacı gerçekleştirmiş olacağız. Sofradaki ekmeği büyüteceğiz ve özgürlükleri artıracağız, 2023’e de bu çerçevede emin adımlar ile ilerlemiş olacağız” şeklinde konuştu.



Artık bu tabloyu değiştirmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz

Anayasa ile alakalı konuşan Gül, “Ülkemizin önemli gündemlerinden biri de yeni ve sivil bir anayasadır. Lafzı ve ruhuyla hazırlanış biçimi ve içeriği ile sivil bir anayasa milletimizin önemli bir gündemidir. Anayasanın kabul edildiği günden itibaren tartışılan bir süreçtir; hem hazırlanış biçimi hem uygulanış biçimi sürekli tartışılmıştır. Özünde milletin mayası olan yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Anayasada 19 defa, 184 değişiklik yapılmasına rağmen tam demokratik bir anayasa diyebilmek mümkün değildir. Çünkü temelinde vesayet var, özünde 12 Eylül var. Millete ve milletin seçtiklerine güvensizlik var. Artık bu tabloyu değiştirmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Hukuk Fakültelerine girişte başarı yukarıya taşındı

Yargı Reformu Belgesi açıklanmadan önce Hukuk Fakültesine girişte 190 bin olan başarı sıralamasına 100 bine indirdiklerini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Adalet hizmetlerinde özellikle insan kaynağını geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Adalet hizmetlerinde iyi eğitim görmüş, hukuki altyapısı sağlam, güncel gelişmeleri çok iyi takip eden hukukçuların adalet hizmetlerindeki kaliteyi belirleyen en önemli unsurlar olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de hukuk sorunun temelinde nitelikli hukukçu sorunu meselesi ile beraber değerlendirmesine inanıyoruz. Bu bağlamda Yargı Reformu hedeflerimizden birisi Hukuk Fakültelerine girişte başarının daha da yukarıya çıkartılmasıydı. Bildiğiniz gibi Yargı Reformu Belgesi açıklanmadan, bu reformlar yapılmadan önce Hukuk Fakültesine girişte başarı sıralaması 190 bin idi ve bu konuda da önemli bir gelişme elde ettik. Önce bu konudaki hedeflerimizi 125 bine indirdik ve sonrasında YÖK’ünde almış olduğu karar ile ilk 100 bine girenler Hukuk Fakültesine girmiş olacaklar. Yani neredeyse 200 binden 100 bine inen bir süreç oldu. Bu işin temelinde, başında mesleğe gireceklerin daha nitelikli seçilmesi adına çok önemli bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, buradaki programının ardından Sakarya Valiliği ziyareti için otelden ayrıldı.

